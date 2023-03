Fiete Hansen löscht ein Schiff

× Erweitern © Hafenmuseum Speicher XI Familienführung Fiete Hansen

Mit Hafenarbeiter „Fiete Hansen“ geht es auf große Entdeckungstour durch das Museum. Fiete kennt den Hafen wie seine Westentasche und hat allerhand to vertellen: Wie kommt der Kakao aus Übersee bis in unsere Tasse? Wie schwer ist wohl ein Kaffeesack? Und was ist eigentlich ein Lukenvize? Da Fiete lieber schnackt als arbeitet, muss ordentlich mit angepackt werden: Es wird vertäut, gehievt und angepickt, und mit Schwung und Sackkarre das Schiff gelöscht!

Eine Mitmach-Führung mit Musik, Witz und Geschichte aus dem Bremer Hafen.

Die Führung dauert 70 min. und richtet sich an Familien mit Kindern ab 6 Jahren. Erwachsene zahlen 8€ und Kinder ab 8 Jahren 2,50€!

Anmeldung unter 0421-303 82 79 erforderlich.