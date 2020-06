Gemeinsam spielen Kinder und Jugendliche von 11 bis 18 Jahren das Fußball-Videospiel auf der Playstation 4 Pro. Bitte als Pfand ein Handy mitbringen. Gezockt wird immer mittwochs von 16:30 bis 17:30 Uhr und donnerstags von 15 bis 16 und von 16:30 bis 17:30 Uhr.

Eine Anmeldung erfolgt per Whatsapp unter 0178-6728349 oder per E-Mail an kinder@bzvahr.de für Kinder bzw. 0178-6728354 und jugend@bzvahr.de für Jugendliche.

Das neue Hygienekonzept sieht u. a. vor, dass es je nach Veranstaltungsort einen separaten Zugang zum Bürgerzentrum geben wird, von dem die Kinder und Jugendlichen abgeholt werden (in diesem Fall: Eingang des Jugendtreffs). Eine Übersicht mit den Angeboten und den jeweiligen Eingängen ist hier zu finden.