Figurenwerkstatt

Künstler:innen ab 7 Jahren formen Figuren jeglicher Art aus Ton, wie zum Beispiel Tiere, Menschen, Maschinen oder alles, was ihnen die Fantasie beschert. da Hillebrecht zeigt ihnen verschiedene Werkzeuge, Hilfsmittel und Effekte. Zum Schluss malten sie ihre Kreationen mit Engobe an. Nach ein paar Wochen, in denen ihre Arbeiten trocknen und gebrannt werden, können die Teilnehmenden sie im KUBO abholen.

Das Mitmachen kostet 30 bis 50 Euro nach Selbsteinschätzung. Die Anmeldung erfolgt telefonisch, über die Veranstaltungswebseite oder per E-Mail.