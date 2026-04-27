Filmfahrt 2026

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Kamera läuft, die Ideen sprudeln: Bei der Filmfahrt wird aus Ferienzeit kreative Filmzeit. Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren entwickeln gemeinsam eine eigene Geschichte, schreiben das Drehbuch und setzen ihren Kurzfilm Schritt für Schritt um – von der ersten Idee bis zur fertigen Szene. Vorkenntnisse? Nicht nötig. Neugier und Lust aufs Ausprobieren reichen völlig aus.

Das fünftägige Projekt findet vom 20. bis 24. Juli im Schullandheim Badenstedt in Zeven statt. Gemeinsam reist die Gruppe mit Bus und Bahn an und verbringt dort intensive, kreative Tage mit Betreuung vor Ort. Vorbereitungstreffen wie das Drehbuchtreffen sorgen schon vorab für den perfekten Einstieg.

Veranstaltet wird das Projekt vom Verein E.L.F. – Erstes Lesumer Fernsehen e.V., der seit vielen Jahren medienpädagogische Angebote für junge Menschen umsetzt.

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