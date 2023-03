Filmmusik-Gala

Das Junge Kammerorchester der Musikschule verbindet sich mit dem Jugendsinfonieorchester Schwerin zu einem grandiosen Klangkörper, um gemeinsam Klassiker der Film-Musik-Literatur im passenden Ambiente der Bremenhalle zu Gehör zu bringen: Auf dem Programm steht u.a. Musik zu Genesis "Mission Impossible", "Frozen", "Cinema Paradiso", "Lord of the rings", "How to train a Dragon", "Godfather" und einige mehr.

Die Bremenhalle findet sich im Terminal 1; Karten sind an der Abendkasse erhältlich.