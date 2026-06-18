Filzen mit Schafswolle

bis

Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen Huntestr. 47, 27793 Wildeshausen

Im Rahmen des SommerFerienSpaß Wildeshausen wird an diesem Vormittag die alte Handwerkstechnik des Filzens mit Schafswolle erprobt. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und kleine Tiere oder andere eigene Werkstücke herstellen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Teilnahme kostet 14 Euro nach Online-Anmeldung.

Info

Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen Huntestr. 47, 27793 Wildeshausen
Dies & Das, Sommerferien
bis
Google Kalender - Filzen mit Schafswolle - 2026-07-07 06:00:00 Google Yahoo Kalender - Filzen mit Schafswolle - 2026-07-07 06:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Filzen mit Schafswolle - 2026-07-07 06:00:00 Outlook iCalendar - Filzen mit Schafswolle - 2026-07-07 06:00:00 ical