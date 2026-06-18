Filzen mit Schafswolle

Im Rahmen des SommerFerienSpaß Wildeshausen wird an diesem Vormittag die alte Handwerkstechnik des Filzens mit Schafswolle erprobt. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und kleine Tiere oder andere eigene Werkstücke herstellen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Teilnahme kostet 14 Euro nach Online-Anmeldung.