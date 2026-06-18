Filzen mit Schafswolle
bis
Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen Huntestr. 47, 27793 Wildeshausen
Im Rahmen des SommerFerienSpaß Wildeshausen wird an diesem Vormittag die alte Handwerkstechnik des Filzens mit Schafswolle erprobt. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und kleine Tiere oder andere eigene Werkstücke herstellen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Die Teilnahme kostet 14 Euro nach Online-Anmeldung.
Info
Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen Huntestr. 47, 27793 Wildeshausen
Dies & Das, Sommerferien