Filzwerkstatt

Im dreitägigen Ferienkurs lernen die Kinder ab 10 Jahren die Grundtechniken des Nassfilzens kennen und gestalten unter Anleitung mit Wolle, Seife und Wasser ein oder mehrere eigene Objekte wie Blumen, eine Wärmflaschenhülle, ein Tischset, eine Handyhülle, eine Sternschale oder ein Windlicht.

Die Teilnahme kostet 34 Euro nach Anmeldung per Mail oder Telefon.