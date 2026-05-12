× Erweitern © Findorffer Geschäftleute e.V. Findorffer Genussfest

Neben den eingesessenen Gastronomien und Feinkostgeschäften dürfen sich die Besucher:innen auf zahlreiche Gastbetriebe mit regionalen Spezialitäten und hochwertigen Produkten kleiner Manufakturen freuen, die für kulinarische Überraschungen sorgen.

Am Abend vorher wird das Genussfest ab 18 Uhr im Little Butcher eingeläutet, das sein 125-jähriges Bestehen mit entspannten Sounds vom DJ unter freien Himmel feiert.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite findorff.de