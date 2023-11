Findorffer Weihnachtsbummel

Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Heimatshopping“ laden auch die Findorffer Geschäftsleute zum gemütlichen Bummel entlang der festlich geschmückten Hemmstraße ein.

Mit Livemusik und Stelzenkunst, vielen Aktionen und heißen Getränken stimmen Einzelhändler und Gastronomen auf die Weihnachtszeit ein.

Gleichzeitig ist der 1. Dezember der Tag, an dem das erste Türchen des Findorffer Adventskalenders geöffnet werden kann. Hinter den 24 Türchen warten Rabatte, Gutscheine und Geschenke darauf, entdeckt zu werden. So funktioniert es: Einfach das Türchen des aktuellen Tages abtrennen und beim jeweiligen Geschäft vorlegen. Jeder Kalender kostet 5 Euro, der Reinerlös fließt in die Finanzierung des großen Tannenbaums, der in jedem Jahr vom Verein der Findorffer Geschäftsleute aufgestellt wird. Erhältlich ist der Kalender ab Ende November in vielen Findorffer Geschäften erhältlich.