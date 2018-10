Findus zieht um

In dieser Realverfilmung der Abenteuer von Pettersson & Findus zieht der Kater Findus in sein eigenes Haus. Findus hat eine neue Matratze, auf der er von morgens bis abends herumspringt. Ihm macht das viel Spaß, aber der alte Pettersson ist mächtig genervt davon, denn er will seine Ruhe haben. Eine Lösung des Problems muss her. Also baut Pettersson seiner munteren Katze ein eigenes Haus zum Spielen und Hüpfen gleich nebenan. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, wie sehr Findus das neue Häuschen gefällt, er geht nämlich nicht nur zum Spielen rüber, sondern zieht gleich komplett um. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Nun fühlt Pettersson sich einsam, da er nun ein bisschen mehr Ruhe hat, aber den fröhlichen Findus doch nicht gleich komplett aus dem Haus haben wollte. Also muss Findus, sich etwas überlegen, womit er Pettersson wieder aufmuntern kann, denn zusammen ist es doch am Schönsten.