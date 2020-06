Was alte Seekarten uns über das Meer verraten, erzählt uns Frederic Theis vom Leibniz-Institut für Maritime Geschichte in seinem Vortrag. Schülerïnnen der Mittel- und Oberstufe können im Vortrag das anwenden, was sie im Podcasts-Workshop gelernt haben.

Der Eintritt ist nach vorheriger Anmeldung frei. Der Vortrag findet im Olbers-Saal im ersten Obergeschoss statt.