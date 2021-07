Auf Facebook, Instagram und Twitter können die Nutzer:innen ihre Identitäten wechseln wie Unterhosen. Oft ist für die Influencer:innen eine gut designte Message alles, was zählt. Im aktuellen Projekt der Jungen Akteur:innen geht es um die Frage, ob wir in der scheinbar digitalen Freiheit eine Utopie der unendlichen Persönlichkeiten leben. Spielt es überhaupt eine Rolle, was die Wahrheit ist oder geht es vielmehr um Spaß.

"Finsta steht für Fake Instagram", erklärt Regisseurin Christiane Renziehausen den Titel des Stücks, das für Publikum ab 14 Jahren geeignet ist. Mit dem Begriff "Finsta" ist ein zweiter Account, neben dem offiziellen gemeint, auf dem alles gepostet wird, worauf die Menschen Lust haben.

Gemeinsamen mit den Zuschauer:innen begibt sich die das Ensemble auf die Suche nach Authentizität und einer vermeintlichen Wahrheit, und hinterfragt dabei die Erwartungshaltungen und Zuschreibungen.

Eintritt: 10 Euro

Zu den Tickets