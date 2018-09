Kinder ab 10 Jahren basteln im Workshop zusammen mit einem Künstler Pop-up-Karten, die dreidimensionalen Gebilde, die beim Aufklappen "aufstehen". Die Kinder lernen die Techniken an Beispielen kennen. So entstehen lebendige Karten für viele Anlässe, wie z. B. ein dicker Fisch mit einem beweglichen Kussmaul, ein Hafenpanorama oder ein Haus, das in einem Briefumschlag passt.

Die Kosten für den Workshop betragen 20 Euro inklusive Material.

Telefonische Anmeldung bis zum 18. Oktober erforderlich.