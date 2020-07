Fischers Fritz fängt frische Fische

× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Fischers Fritz

Ferienkinder von 10 bis 11 Jahren erforschen die Ausstellung "Küste und Marsch" und erfahren dabei viel Wissenswertes über die heimische Fischwelt. Anschließend fertigen sie ein Angelspiel an, mit dem sie Zuhause mit Familien oder Freunden spielen können. Wer fängt wohl die meisten Fische?

Das Angebot ist ebenfalls für Kinder mit körperlichen (auch Rolli-Fahrer) und geistigen Einschränkungen geeignet. Voraussetzung ist ein sicherer Umgang mit Schere und Klebstoff.

Kosten: 2 Euro Eintritt zzgl. Kostenbeitrag für das Ferienangebot, der in diesem Jahr nach dem Prinzip "Pay what you want" (Zahle, was du willst) frei gewählt werden kann.

Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird benötigt.