Fit für Facebook: Marketing mit Social Media

Seminar für Frauen. Die sozialen Netzwerke sind ein wichtiger Baustein im Online-Marketing. Hier können auch kleine Unternehmen neue Kundïnnen erreichen und nachhaltig von sich überzeugen. Als größtes soziales Netzwerk ist Facebook ein entscheidendes Instrument der Kommunikation geworden. Aber eine gut besuchte Facebook-Seite alleine reicht noch nicht – die Frage ist, wie die gewonnenen Fans auch tatsächlich zu Kundïnnen werden.

Inhalte im Überblick:

Was ist wichtig für ein professionelles Unternehmerinnen-Profil?

Wie spreche ich meine Zielgruppe an?

Datenschutz

Erfolg messen durch Facebook-Statistiken

In diesem Seminar erhalten die Teilnehmerinnen am Beispiel von Facebook einen Einblick, wie sie die sozialen Netzwerke erfolgreich in ihr Marketing einbinden. Sie lernen, wie sie ihre Seite aufbauen und ihre Zielgruppe ansprechen können. So erhalten sie die nötigen Instrumente und wertvolles Know-how an die Hand, um durch einen starken Social Media-Auftritt langfristig Kundïnnen zu binden.