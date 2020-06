Kinder ab 6 Jahren bewegen sich zu coolen afrikanischen Rhythmen und werden dabei gleichzeitig fit.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung erfolgt per Whatsapp unter 0178-6728349 oder per E-Mail an kinder@bzvahr.de.

Das neue Hygienekonzept sieht u. a. vor, dass es je nach Veranstaltungsort einen separaten Zugang zum Bürgerzentrum geben wird, von dem die Kinder und Jugendlichen abgeholt werden (in diesem Fall: Saaleingang). Eine Übersicht mit den Angeboten und den jeweiligen Eingängen ist hier zu finden.