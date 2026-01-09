× Erweitern © Marianne Menke Flausch, compania t

Flausch ist ziemlich lustig, ganz schön verspielt und mag die verschiedensten Sachen. Und Flausch sieht immer anders aus! Mal wuschelig, mal stachelig, manchmal schimmert es rot und manchmal flimmert es blau. An manchen Tagen ist es sogar kunterbunt. Toll, oder? Doch die andern Waldwesen finden das ein bisschen komisch. Sie glauben, Flausch müsse sich entscheiden. Aber stimmt das?

Das Theaterstück der compania t nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Almut Schnerring und Jennifer Coulmann räumt mit Schubladendenken auf und zeigt mit Schauspiel, Figurenspiel und Musik den großen und kleinen Zuschauer:innen ab 4 Jahren: Wir alle haben die Wahl. Wir können spielen, womit wir wollen, und sein, wie es uns gefällt.

Der Eintritt kostet 8 Euro.