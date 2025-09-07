Fliegende Rekorde – Vögel der Küste und Marsch entdecken

Die Familienführung lädt Groß und Klein ein, die Vogelwelt von Küste und Marsch zu entdecken. Dabei treffen die Teilnehmenden auf Rekordhalter unter den Vögeln – mit besonders weiten Strecken, schnellen Flügen und beeindruckenden Anpassungen an diese einzigartigen Lebensräume.

Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Museumseintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Die Teilnahme ist für Kinder unter 7 Jahren kostenlos inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.