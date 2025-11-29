Fliesen bemalen

An den Wänden im Haus Riensberg, einem Außengebäude des Focke-Museums, Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, finden sich wundervolle und schön gestaltete Fliesen. Nach der Entdeckungstour durch das Haus verwandeln Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene im Workshop einfache weiße Fliesen in kleine Kunstwerke - ein perfektes Weihnachtsgeschenk!

Die Teilnahme kostet für Kinder 24 Euro und für Erwachsene 34 Euro inklusive Material. Anmeldungen erfolgen über die vhs Lilienthal wahlweise telefonisch oder per E-Mail.