Fliesen bemalen
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Focke-Museum Schwachhauser Heerstr. 240, 28213 Bremen
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© Focke-Museum
Fliesen bemalen
Im Workshop mit der Künstlerin Karin Puck für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren gehen die Teilnehmenden zuerst auf Entdeckungstour:
An den Wänden im Haus Riensberg finden sich wundervolle, schön gestaltete Fliesen. Dann werden einfache weiße Fliesen in kleine Kunstwerke verwandelt.
Die Teilnahme kostet 42 € für Erwachsene und 32 € für Kinder (inkl. Materialkosten), nach Anmeldung bei der vhs Lilienthal: 04298 929-240, vhs@lilienthal.de
Info
Focke-Museum Schwachhauser Heerstr. 240, 28213 Bremen
Kreatives, Workshops