× Erweitern © Focke-Museum Fliesen bemalen

Im Workshop mit der Künstlerin Karin Puck für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren gehen die Teilnehmenden zuerst auf Entdeckungstour:

An den Wänden im Haus Riensberg finden sich wundervolle, schön gestaltete Fliesen. Dann werden einfache weiße Fliesen in kleine Kunstwerke verwandelt.

Die Teilnahme kostet 42 € für Erwachsene und 32 € für Kinder (inkl. Materialkosten), nach Anmeldung bei der vhs Lilienthal: 04298 929-240, vhs@lilienthal.de