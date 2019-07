Vögel, Schiffe, Landschaften

© Martin Luther/Focke Museum Focke Museum Fliesen Ferienworkshop

Im Ferienworkshop können Kinder zwischen 6 und 10 Jahren Fliesen kreativ gestalten.

An den Wänden und auch an den Kachelöfen im Haus Riensberg finden sich wundervolle und schön gestaltete Fliesen. Im Workshop können die Teilnehmenden nach einer Entdeckungstour durch das Haus einfache weiße Fliesen in kleine Kunstwerke verwandeln.

Bitte ein kleines Frühstück für die Pause mitbringen. Die Teilnahme kostet 11 Euro, Geschwisterkinder zahlen die Hälfte.

Telefonische Anmeldung bis 6.8.