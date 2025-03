Fließender Übergang

Wasser ist nass, vor allem aber vielseitig. Wasser findet immer einen Weg, es kann trennen und verbinden, ist Lebensquelle, Menschenrecht und eine globale Ressource, die zunehmend bedroht ist und zu der nicht alle gleichermaßen Zugang haben.

Wasser fließt in Flüssen und Meeren, tropft als Regen vom Himmel, gefriert zu riesigen Eisblöcken oder ist als Wasserdampfwolke ungreifbar. Es dient als Lebenselixier und ist zerstörerische Kraft, mit fließenden Übergängen.

Das Thema der diesjährigen Jahresausstellung des Berufsverband Bildender Künstler:innen (BBK) ist Wasser, in all seinen Aggregatzuständen und Facetten. Dabei geht es nicht um schöne Bilder vom Meer mit Sonnenuntergang. Die ausgestellte Kunst vermag es, Wellen zu schlagen, aufbrausend zu sein oder mit tausenden Tropfen Felsen zu zersetzen.

In der Galerie und den Räumen des ehemaligen Restaurants im Künstler:innenhaus zeigt die Ausstellung 18 Positionen von Bremer Künstler:innen mittels Malerei, Skulptur, Fotografie, Keramik, Film und Video, Installation und Soundperformance. Welche Farbe hat die Wasseroberfläche und wie sieht es darunter aus? Wer oder was lebt dort? Was hält einen Fluss gesund und was passiert, wenn er über die Ufer tritt?

Welche Geschichte erzählt ein Wassertropfen?

Die Werke lassen verschiedene Flussläufe ineinanderfließen oder ahmen die unter der Dusche sprudelnden Gedanken nach. An der Regenkette oder im Betonbecken tropft Keramik zu einer rechteckigen Pfütze. Durch ein Leck fließt nicht nur Wasser, auch Informationen und digitale Daten.

Parallel dazu gastiert die Wanderausstellung "Wasser für alle" des Bremer Informationszentrums für Menschenrechte und Entwicklung (biz) im April und Mai im Hof des Künstler:innenhaus Bremen.

Zu sehen bis 25.5., Donnerstag bis Sonntag, 14 - 18 Uhr.