Flight Kids Camp

Lust auf Ferien im Flugsimulator? Im dreitägigen Einsteigerkurs lernen Jugendliche ab 12 Jahren an jedem Tag Luftfahrt-Theorie, dann folgt der praktische Teil im Airbus A320 Originalcockpit Flugsimulator am Airport.

Das Projekt Flight Kids ist ein Programm zur Bildung und beruflichen Orientierung für Jugendliche, die ein Interesse an der Luftfahrt haben. Die Kombi aus Theorie und praktischer Anwendung unter realen Umständen sorgt für maximalen Lernerfolg - und natürlich großen Spaß durch das Fliegen selbst. Dadurch lernen Jugendliche schon früh in ihrem Leben spielerisch einzuschätzen, ob ihr Interesse an der Luftfahrt für eine spätere berufliche Zukunft interessant sein kann. Sie üben sich als Pilot:in und Copilot:in, fliegen in Dreierteams und drehen Platzrunden.

Als Bordverpflegung gibt es Getränke, Obst und kleine Snacks. Alle für den Unterricht notwendigen Materialien werden gestellt und zum Abschluss gibt es eine Urkunde. Die Anzahl der Teilnehmer:innen ist auf maximal 9 pro Termin begrenzt, die Flight Kids sollten beim Programmstart nicht jünger als 12 und nicht älter als 15 Jahre sein.

Der Schnupperpreis für das dreitägige Camp (24. bis 26.10.23) mit jeweils vier Stunden Unterricht pro Tag (davon eine im Simulator, die sich drei Teilnehmer.innen teilen), beträgt 199 Euro pro Kind.

