Foto: Dirk Masbaum, Hamburg © AnnaHaifisch Flirt und Fantasie Anna Haifisch, Der kühlste Hund der Stadt, 2023Aus der Serie: New Mexico Zeichnungen, Siebdruck, Der Kunstverein in Bremen, Edition für die griffelkunst 2023,

Wer hätte gedacht, dass Kunst aus feinen Linien ganze Geschichten erzählen kann? Den Beweis erbringt eine faszinierende Ausstellung zum Jubiläum der Griffelkunst-Vereinigung, die seit 100 Jahren dafür sorgt, dass Originalgrafik in die Welt hinausgeht.

© Kunsthalle Bremen/Der Kunstverein in Bremen Max Klinger, Rettung, 1881, Blatt 4 der Folge: Ein Handschuh, Opus VI, Radierung

Rund um Max Klingers berühmte Grafikfolge „Ein Handschuh, Opus VI“ von 1881 geht es aber nicht nicht nur um alte Meister: Auch aktuelle Künstler:innen wie Asana Fujikawa und Franz Burkhardt geben spannende Einblicke in ihre Werkstatt. Skizzen, Notizen und Probedrucke verraten, wie Ideen entstehen – von der ersten Bleistiftlinie bis zur fertigen Grafik. Einige Werke sind sogar zum allerersten Mal überhaupt zu sehen.

Wie ein Blick durchs Schlüsselloch in die Fantasiewelt von Künstlern, können Erwachsene und Kinder hier entdecken, wie Geschichten ganz ohne Worte funktionieren, wie aus Skizzen richtige Kunstwerke werden und warum ein einziger Handschuh plötzlich ein Abenteuer auslöst.

Wie ein Detektivspiel fürs Auge: Wer genau hinschaut, entdeckt immer neue Details. Ideal für kleine Entdecker:innen und große Kunstfans gleichermaßen!

Tipp: Kommt mit Skizzenblock und lasst euch direkt in der Ausstellung inspirieren.

Zu sehen bis 1. März 2026.