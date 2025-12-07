Flocke und Brumm. Aus Fremden werden Freunde

Das Figurentheater Fundevogel inszeniert für Familien mit Kindern ab 4 Jahren ein Weihnachtsstück über den kleinen Eisbär Flocke, der am Nordpol wohnt. Eines Tages wird seine Eisscholle abgetrieben und er landet in einer völlig unbekannten Welt: dem Wald. Anfangs reagieren Eichhörnchen, Fuchs und Wildschwein Eberhard mit Misstrauen und Angst auf den Eindringling. Keiner hilft Flocke. Nur der kleine Braunbär Brumm ist neugierig und mitfühlend. Doch die Lage ändert sich überraschend, als es plötzlich zu schneien anfängt.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Anmeldungen werden wahlweise telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen, auch die spontane Teilnahme ist möglich.