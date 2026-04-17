× Erweitern © Martinsclub Flohmarkt im Schweizer Viertel

An diesem Sonntag können alle Flohmarktbegeisterte am Schweizer Foyer auf dem Marktplatz im Schweizer Viertel auf Schnäppchenjagd gehen.

Auf etwa 30 bis 40 privaten Verkaufsständen kann ab Mittag in einem bunt gemischten Angebot gestöbert und auch so manches Fundstück entdeckt werden. Angeboten werden Dinge aus privaten Haushalten, wie etwa Kinder- und Erwachsenenkleidung, Bücher, Dekoration, Haushaltsartikel und vieles mehr.

Der Eintritt ist frei.

Private Verkäufer:innen können bis zum 4. Mai kostenlos einen Stand buchen. Dafür ist eine Anmeldung per E-Mail bei Rosa Petram oder via Telefon: 0421-33118055 nötig. Achtung: Die Tische müssen selber mitgebracht werden.

Der Flohmarkt wird veranstaltet vom Martinsclub Bremen e. V., BUND Bremen, dem Quartiersmanagement Schweizer Viertel sowie dem Mehrgenerationenhaus Schweizer Viertel.