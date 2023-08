Am Samstag, dem 16. September 2023, veranstaltet die Remberti-Gemeinde in Schwachhausen einen Flohmarkt für Kinder und Jugendliche. Von 14 bis 17 Uhr bieten private Verkäufer*innen Kleidung, Spiele und Praktisches an. Alle Generationen sind willkommen. Im Gemeindehaus gibt es Kaffee, Kuchen, Waffeln, Würstchen und Getränke. Die Erlöse aus Standvermietung und Bewirtung fließen in Projekte für Kinder und Jugendliche der St. Remberti-Gemeinde.