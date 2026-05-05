Am Samstag geht es auf dem Außengelände der Kita Engelkestraße auf Schnäppchenjagd. An den privaten Verkaufsständen werden gebrauchte Gegenstände wie Kleidung, Spielsachen und Haushaltsgegenstände angeboten.

Für Kinder gibt es neben einer Hüpfburg viele weitere Spielmöglichkeiten. Für das leibliche Wohl sorgen frische Waffeln, Hotdogs, Kaffee und kalte Getränke.

Für einen Standplatz ist eine Anmeldung per E-Mail an die Veranstalter erforderlich. Die Standgebühr beträgt 8 Euro pro Tisch, es ist ein Kleiderständer pro Tisch erlaubt - beides muss selbst mitgebracht werden. Der Aufbau ist ab 9 Uhr möglich.

Der Erlös aus den Einnahmen von Standgebühr und Gastronomie unterstützt direkt die Kita Engelkestraße.