Flora und Funa - Kids

In diesem Workshop lernen Umweltforscher:innen zwischen 7 und 12 Jahren Wissenswertes über heimische Pflanzen und wie wichtig sie für unsere wildlebende Tierwelt sind. Ebenfalls thematisiert werden die Probleme, die invasive Arten mit sich bringen. Außerdem pflanzen die Teilnehmer:innen zum Abschluss geeignete Sorten in Hochbeete, um so den gerade entstehenden Garten für Biodiversität rund um den Bauwagen zu erweitern, und Töpfe für Zuhause.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per E-Mail.