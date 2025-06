Lux Freilicht: Flow

× Erweitern © DreamWell Studio/Sacrebleu Productions/TakeFive Flow

Sommer, Sonne, Open-Air: Von Juli bis September präsentiert die Reihe LUX-Freilicht bei freiem Eintritt an verschiedenen Orten in Bremen-Nord und auf dem Lucie-Flechtmann-Platz in der Bremer Neustadt ein abwechslungsreiches Kinoprogramm unter freiem Himmel für kleine und große Zuschauende. Dem diesjährigen Motto "Natürlich Mensch - der Mensch in der Natur" folgend, beleuchten die Filme das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt.

Dieser Animationsfilm hat auf namhaften Festivals die Preise abgeräumt. Was ihn so besonders macht, sind die Zeichnungen aus Künstlerhand, die leisen Töne und ein Regisseur, der aufs Neue beweist, wie ernst er seine Zuschauer:innen nimmt. Auch in seinem neuen Abenteuer sprechen nicht die Protagonist:innen, sondern die Bilder. Heldin ist eine schwarze Katze, die sich nach einer Flutwelle auf ein altes Segelboot rettet. Nach und nach gesellen sich ein Äffchen, ein Labrador, ein Wasserschwein und ein Sekretärvogel dazu. Auf ihrer Reise über das endlose Meer, über versunkene Städte und Landschaften hinweg, lässt ihre Verschiedenheit sie zusammenwachsen und jede Herausforderung meistern.

Empfohlen ab 8 Jahren, werden besonders Kinder, ältere Geschwister und Eltern, die beim Abendessen auch gerne mal über Kultur, Natur oder Philosophie diskutieren, von diesem samtpfotenem Werk begeistert sein.

LTT/F/B 2024, Regie: Gints Zilbalodis, Animation, ohne Dialoge, 84 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll, FSK: 6, empfohlen ab 8 Jahren

Das vollständige Programm der LUX-Freilicht-Reihe gibt's auf arbeitnehmerkammer.de/lux