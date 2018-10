Flüchtlingspaten-Treff

Flüchtlingspaten - das sind Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind oder das Land gut kennen, und sich um eine bestimmte geflüchtete Person bzw. eine Familie kümmern. Paten helfen Menschen aus anderen Ländern beim Zurechtfinden in Deutschland und gehen auf deren individuelle Probleme ein. Um aktiven Paten und denjenigen, die Interesse an dieser Arbeit haben, eine Plattform zum Austausch zu bieten, wurde der Patentreff im MGH mit Unterstützung des Sozialen Service der Gemeinde Stuhr eingerichtet. „Ziel dabei ist es, Erfahrungen und Informationen weiterzugeben und sich unverbindlich darüber zu informieren, was Patenschaft eigentlich bedeutet“, erzählt Daniela Gräf, Mit-Initiatorin der Veranstaltung. Damit kann jeder, der Interesse hat, ganz einfach zum Helfer werden.“

Der Patentreff findet jeden ersten Donnerstag im Monat von 18.30 bis 20.00 Uhr im MGH statt.