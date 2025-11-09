× Erweitern © Johanna Pätzold Flügelchen

Johanna Pätzold spielt für Zuschauer:innen ab 4 Jahren ein Figurentheater nach einem Kinderbuch von Mats Wänblad.

Flügelchen ist das jüngste von fünf Vogelkindern. Es kann nicht fliegen, denn seine Flügel sind zu kurz. Der Herbst kommt und Flügelchen kann nicht mit den anderen Zugvögeln nach Süden fliegen. Was nun? Eine Geschichte über den Wunsch zu Fliegen und den Mut, seinen ganz eigenen Weg im Leben zu gehen.

Der Eintrittspreis beträgt 3,50 Euro. Bitte telefonisch oder per E-Mail anmelden.