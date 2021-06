Tanztheater meets Museum & Medienwelten

Was läuft bei dir? Youtube? Netflix? TikTok? Oder doch Radio? Die neue "Medienwelten"-Ausstellung im Focke Museum beantwortet und stellt Fragen rund ums Thema.

Im einwöchigen Ferienworkshop finden Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren heraus, Was weißt du eigentlich über die Medien in Deutschland? Was ist ihre Rolle in der Gesellschaft? Wie sieht ihre Zukunft aus?

Gemeinsam mit Euch wollen wir eine Woche Tanztheaterszenen entwickeln. Die Szenen dürfen bunt und wild und glitzernd werden! Wir stellen uns Fragen wie: welche Medien interessieren uns/euch? Welche sind absolut lame und was hat uns/euch an der Ausstellung überrascht? Nach einer Woche voller Bewegung, Kreativität und Gehirnschmalz wollen wir mit euch unser Ergebnis als Tanztheaterstück im Focke-Museum aufführen.

Hard Fakts:

Mitmachen kann:

--> wer zwischen 13 und 16 Jahren alt ist

--> wer weiß wie ein Smartphone aussieht

--> wer Lust auf Tanztheater hat. (Ihr braucht keine Vorkenntnisse)

--> wer von Montag dem 23. bis Samstag den 28. August 2021 zwischen 10 und 14.30 Uhr noch nichts vor hat.

--> wer den Weg ins Focke-Museum findet (Navis sind erlaubt!)

--> Teilnahmekosten erheben wir nach dem Solidarsystem: Jede*r zahlt was er*sie kann 0€/30€/60€ oder wer im Sommertanz vom Tanzwerk Bremen angemeldet ist.

--> Wir wollen mit maximal 10 Jugendlichen arbeiten. Daher melde dich schnell unter folgenden Mailadresse an und sicher dir deinen Plat:

--> Du hast noch Fragen? Melde dich gerne bei: (hier würde ich glaube ich deine Telefonnummer angeben?)