Forschen zu Kinderrechten

© Deutscher Kinderschutzbund Bremen Platz der Kinderrechte

Bremens zweiter Platz der Kinderrechte soll in Huchting entstehen. Die Gestaltung übernehmen natürlich Kinder: Im kostenlosen Ferienworshop beschäftigen sich 8- bis 12-Jährige künstlerisch mit der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Kinderrechten: Wer möchtest du sein? Was ist dir wichtig? Wie möchtest du leben? Um zu sagen, was mir wichtig ist und was ich möchte, muss ich sichtbar sein. Aber wie geht das?

Gemeinsam denken sich die Teilnehmer:innen Schutztiere, Held:innen und Superkräfte aus und finden eine künstlerische Ausdrucksform dafür. So werden sie Kinderrechte-Expert:innen und können andere über unsere Rechte informieren und vielleicht einen kleinen Kinderrechte-Werbefilm selber drehen.

Die Workshopwoche findet von Montag bis Freitag täglich von 10 bis 15 Uhr statt, die Anmeldung erfolgt per E-Mail beim KUBO. Bremens zweiter Platz der Kinderrechte soll dann am 20. September 2021 endlich eingeweiht werden.