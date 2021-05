Forscherkids mini

Jeden Mittwoch bekommen Jungforscher:innen ab 3 Jahren kleine Wissenshäppchen und konkrete Anregungen zum Nachmachen und Ausprobieren in Form von Video-Clips. Diese sind eine Anregung, naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu hinterfragen und zu verstehen. Von Akustik, Optik, Dichte, Mechanik bis zur Elektrik reichen die Themen, allesamt verständlich erläutert. Ob Fliehkräfte per Carrera-Bahn, Akustik mit einem erhitzten Teesieb in einem Rohr – Wenn es zischt und blitzt erklären die Forscherkids Physik alltagsnah.

Physikprofessor Ilja Rückmann, bekannt von der Kinderuni und „Physik im Advent“, war bis 2017 Leiter der physikalischen Praktika an der Universität Bremen und gilt deutschlandweit als einer der führenden Experten für innovative Experimente. Mit einfachen Hausmitteln zu realisierende Versuche und coole Wissenschaft sind seine Spezialität. Alle Rezepte und Versuche können Kids zu Hause gefahrlos nachmachen.

