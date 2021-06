Forschungslabor Future - temporär, verrückt, genial

Was ist so los in Pusdorf? Wo sind geheime Plätze? Gibt es genügend Spielplätze und Treffpunkte für uns? Wo ist es am lautesten und wo am leisesten? Welche Wege werden am häufigsten genutzt? Haben alle WhatsApp oder sind bei Instagram?

Mit einer Projektleiterin erforschen Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren wie der Stadtteil tickt und überlegen zusammen, wie Pusdorf für junge Menschen spannender werden kann. Zwei Wochen in den Sommerferien treffen sich die Teilnehmer:innen in einem leerstehendem Ladenlokal an der Woltmershauser Straße. Es werden Fotos gemacht, Interviews geführt, Zeichnungen angefertigt, Modelle gebaut und Material gesammelt, daraus entstehen eigene Wünsche und Ideen. Angeleitet von einer Künstlerin werden diese Ideen als große Skulpturen gebaut, die im Herbst in Pusdorf ausgestellt und mit unseren Stadtteilpolitiker:innen besprochen werden.

Die Teilnahme am Ferienprogramm ist kostenlos und findet täglich vom 22. Juli bis zum 6. August statt; bitte anmelden.