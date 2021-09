Forschungslabor Future - temporär, verrückt, genial

Wo treffen sich die Menschen, gibt es genügend Spielplätze, welche Wege werden am häufigsten genutzt, wo und wie verbringen die Pusdorfer:innen ihre Freizeit, wo und wie erfahre ich, was im Stadtteil los ist?

Mit einer Projektleiterin erforschen Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren wie der Stadtteil tickt und überlegen zusammen, wie Pusdorf für junge Menschen spannender werden kann. Zwei Wochen in den Herbstferien treffen sich die Teilnehmer:innen in einem leerstehendem Ladenlokal an der Woltmershauser Straße. Es werden Fotos gemacht, Interviews geführt und Filme gedreht.

Die Teilnahme am Ferienprogramm ist kostenlos und findet täglich vom 19. bis zum 29. Oktober statt; bitte anmelden.