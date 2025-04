× Erweitern © Myrta Knauf/Klimahaus Bremerhaven Forschungsreise Dr. Annette Breckwoldt vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT)

Warum sind Hitzewellen so schwer vorherzusagen? Wie beeinflusst das Schmelzen des grönländischen Eises den Meeresspiegel? Und welche Folgen hat Plastikmüll in der Arktis für die Umwelt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben Wissenschaftler:innen renommierter Forschungsinstitute. Entlang des achten Längengrads können Besucher jeden Alters von 11.30 bis 15.30 Uhr spannende Einblicke gewinnen und mit den Profis ins Gespräch kommen.

Ausgerüstet mit Materialien und spannenden Anschauungsobjekten stehen elf Forschende bereit, um mit Groß und Klein über ihre Forschungsgebiete zu sprechen. So geht es beispielsweise an der Station Niger um die Grüne Sahara, im Kamerun um die Bedeutung von Mangroven für den Küstenschutz in den Tropen und alles über die Nordseegarnele lässt sich an der Station Langeness erfragen. Am Ende der „Forschungsreise“ wartet auf die Kinder und Jugendlichen mit ausgefülltem Forschungsbogen als Anerkennung ein kleines Klimahaus-Souvenir

Die Wissenschaftler der „Forschungsreise“ kommen aus Hamburg vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, aus Bremen vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung sowie dem Zentrum für Marine Umweltwissenschaften sowie von den Bremerhavener Forschungseinrichtungen des Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und dem Thünen-Institut für Seefischerei.