Forschungsschiffe: Ab ins Eis

Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven - Schöne Grüße aus Singapur

Mit Schiffen erforschen Wissenschaftler:innen den Klimawandel in den Polarregionen. Während der Familienexpedition führen Teilnehmende Experimente durch und finden so heraus, was sich im Eis alles erforschen lässt.

Die Teilnahme ist im Museumseintritt inbegriffen. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre frei.