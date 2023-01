Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche

Diese Fortbildung richtet sich an alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Häusliche Gewalt kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor. Sie zeigt sich in sehr unterschiedlichen Formen, von psychischer, physischer und sexualisierender Gewalt.

Häusliche Gewalt findet oft im Verborgenen statt und wird von den Betroffenen häufig tabuisiert. Das Erleben der Kinder- und Jugendlichen tritt dabei schnell in den Hintergrund und findet nicht die erforderliche Beachtung.

Die Fortbildung richtet den Blick ausdrücklich auf die betroffenen Kinder- und Jugendlichen.

Neben der Fragestellung, was das Miterleben von häuslicher Gewalt bedeutet und was die Auswirkungen sein können, befassen sich die Teilnehmenden mit den familiären Dynamiken bei häuslicher Gewalt und beschäftigen sich mit den Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung für die Betroffenen.

Die Teilnahme kostet 75 Euro inklusive einer Verpflegungspauschale von 5 € pro Tag/Person, für Kaffee, Tee, Kaltgetränke und Snacks.

Anmeldung per Mail an anmeldung@dksb-bremen.de oder per Post an Kinderschutzbund Bremen, Schlachte 32, 28195 Bremen senden