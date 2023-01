Der Kinderschutzbund Bremen bietet in 2023 allen Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe, der Erwachsenenhilfe, aus Bildungseinrichtungen, der Gesundheit, der Justiz sowie allen Interessierten ein Qualifizierungsangebot an.

In den letzten Jahren sind immer mehr Fälle sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in die Öffentlichkeit gekommen. In Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aber auch in den Bildungseinrichtungen wurde und wird sich mit Schutzkonzepten und damit einhergehend auch mit sexualisierter Gewalt in Institutionen auseinandergesetzt.

Was so scheint, als würde es immer mehr Thema auch im öffentlichen Raum, bleibt für die Betroffenen etwas, was entwürdigend und schambesetzt ist. Es braucht den individuellen Blick auf die Bedarfe der Betroffenen und die Dynamiken in diesen Fällen.

Die Fortbildung vermittelt Grundlagenwissen vermitteln, beleuchtet die Dynamik der Fälle näher, um Verhalten zu verstehen und Betroffene besser begleiten zu können. Es wird ein Blick auf die Rechte von Betroffenen, auf die Strukturen und das Bremer Netzwerk geworfen, denn nur gemeinsam lässt sich sexualisierte Gewalt beenden.

Die Teilnahme kostet 75 Euro inklusive einer Verpflegungspauschale von 5 € pro Tag/Person, für Kaffee, Tee, Kaltgetränke und Snacks.

Anmeldung per Mail an anmeldung@dksb-bremen.de oder per Post an Kinderschutzbund Bremen, Schlachte 32, 28195 Bremen senden