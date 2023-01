Aufwachsen mit digitalen Medien

Der Kinderschutzbund Bremen bietet in 2023 allen Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe, der Erwachsenenhilfe, aus Bildungseinrichtungen, der Gesundheit, der Justiz sowie allen Interessierten ein Qualifizierungsangebot an.

Fachkräfte aus Hort und Kita erleben mit, wie früh Kindern der Zugang zu Handys und Tablets ermöglicht wird. Digitale Medien sowie das Internet beeinflussen viele Bereiche des Alltags von Kindern und Jugendlichen. Die Aufgabe der Medienerziehung hat dadurch stark an Bedeutung gewonnen.

Die Fortbildung geht der Frage nach, wie Eltern und Fachkräfte gemeinsam dieser Verantwortung gerecht werden können. Wie können Kinder mit Unterstützung von Erwachsenen lernen, mit Medien umzugehen? Wie kann man Eltern für die Herausforderungen sensibilisieren?

Anhand von Fallbeispielen werden Interventions- und Präventionsmöglichkeiten aufgezeigt, um deutlich zu machen, dass es nicht allein um Medienverbote geht.

Die Teilnahme kostet 45 Euro inklusive einer Verpflegungspauschale von 5 € pro Tag/Person, für Kaffee, Tee, Kaltgetränke und Snacks.

Anmeldung per Mail an anmeldung@dksb-bremen.de oder per Post an Kinderschutzbund Bremen, Schlachte 32, 28195 Bremen senden