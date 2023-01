Achtsam und sensibel mit Kindern sprechen

Der Kinderschutzbund Bremen bietet in 2023 allen Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe, der Erwachsenenhilfe, aus Bildungseinrichtungen, der Gesundheit, der Justiz sowie allen Interessierten ein Qualifizierungsangebot an.

Kinder auf belastende Themen anzusprechen, fällt oft schwer. Befürchtungen und Unsicherheiten blockieren oft den eigenen Handlungsimpuls, weil man garantiert alles richtig machen will. Ein erster wichtiger Schritt zu einem achtsamen Gespräch ist die Haltung, mit der Erwachsene Kindern begegnen.

In dieser Fortbildungsveranstaltung geht es darum, über die Betrachtung kindlicher Bedürfnisse Möglichkeiten für eine gute Gesprächsbasis zu erarbeiten.

Ziel ist es, zu einer wertschätzenden, bedürfnisorientierten und traumasensiblen Haltung zu finden, die die Rechte des Kindes achtet.

Die Teilnahme kostet 75 Euro inklusive einer Verpflegungspauschale von 5 € pro Tag/Person, für Kaffee, Tee, Kaltgetränke und Snacks.

Anmeldung per Mail an anmeldung@dksb-bremen.de oder per Post an Kinderschutzbund Bremen, Schlachte 32, 28195 Bremen senden