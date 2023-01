Kinderyoga als Methode der Resilienzförderung

Die Fortbildung wendet sich an Fachkräfte, die im Rahmen von Kita, Hort, Grundschule und Betreuung mit Kindern arbeiten.

Resilienzförderung verfolgt das Ziel, die seelische Widerstandskraft zu stärken. Besonders Kinder brauchen diese Widerstandskraft, damit sie sich gesund entwickeln können. Kinderyoga ist als Methode der Resilienzförderung angelegt. Ein Bewusstsein für den Körper und für das eigene Empfinden und Befinden zu fördern, sind Ziele jeder Yoga-Einheit.

Beim Kinderyoga geschieht dies auf spielerische Art und Weise. Durch Bewegung, wiederkehrende Rituale, Spiele und Gesänge bietet es die Möglichkeit zum Austoben und Ausruhen.

Im Qualifizierungsangebot können Fachkräfte Yoga für Kinder kennen lernen und selber ausprobieren. Vor allem wird es darum gehen, Methoden und Möglichkeiten kennenzulernen, um Yogaeinheiten oder einzelne Yoga-Elemente in die eigene Arbeit mit Kindern zu integrieren.

Die Teilnahme kostet 75 Euro inklusive einer Verpflegungspauschale von 5 € pro Tag/Person, für Kaffee, Tee, Kaltgetränke und Snacks.

Anmeldung per Mail an anmeldung@dksb-bremen.de oder per Post an Kinderschutzbund Bremen, Schlachte 32, 28195 Bremen senden