In 10 Webinaren der FF-Fotoschule erlernen Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren innerhalb von 5 Wochen die Grundlagen der Fotografie. Der Dozent und Fototrainer Frank Fischer vermittelt den Teilnehmenden, u. a. wie Fotografie funktioniert, die Kameraeinstellungen für technisch gute Fotos sowie Bildgestaltung- und -bearbeitung.

Der Kurs besteht aus 30-minütigen Theorieeinheiten am Freitag und der 45-minütigen Besprechung der Ergebnisse und der Fragerunde am Montag, jeweils um 15 Uhr. Zusätzlich gibt es zwischen den Sessions eine exklusive Whatsapp-Gruppe, in der jeder seine Fragen stellen kann. Auf diese Weise haben Eltern Zeit für ihre Arbeit und die Kids können in Ruhe das Fotografieren lernen. Weiterhin stehen alle aufgezeichneten Online-Einheiten als Video zum Abruf.

Für die Durchführung der Online-Sessions wird ein Computer, ein Smartphone oder Tablet, benötigt. Hilfreich ist eine dslr, spiegellose Cam, Bridgekamera oder Kompaktkamera mit manuellen Einstellmöglichkeiten. Aber wer keine Kamera besitzt, kann sich vom Kooperationspartner der Schule, Olympus Deutschland, eine spiegellose Kamera 5 Wochen lang kostenfrei ausleihen.

Über Frank Fischer und die FF-Fotoschule: Die Schule hat ihre Initialen von ihrem Gründer, der freiberufliche Fotodesigner Frank Fischer. Im Laufe der Jahre hat er als Fotodozent rund 500 Fotokurse- und -Workshops geleitet und geht dabei individuell auf die Bedürfnisse und Fragen seiner Schülerïnnen ein. Die Fotoschule betreibt ihre Kursstandorte deutschlandweit, wie z. B. in Dortmund, Leipzig oder Bremen.

Kosten: 59 Euro; die Anmeldung erfolgt online