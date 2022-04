Fr3iraum: Makey

Die Stadtbibliothek Bremen lädt zur Workshopreihe für Kinder und Jugendliche: Ein Team aus Medienpädagog:innen, Journalist:innen und Künstler:innen hat dafür 30 spannende Workshops entwickelt.

Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung von Erfindergeist, kreativem Denken sowie der Ausbau von Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien. Unabhängig von Pandemie-Einschränkungen werden dabei digitale und analoge Formate in drei Lernräumen kombiniert: TagTool, Makey und Diskurs. Bis in den Herbst finden die Workshops in verschiedenen Bibliotheken und online statt.

Um Kreativität geht es in den Makey-Workshops, in denen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren Alltagsgegenstände mit Hilfe des Platinensets Makey Makey in Game-Controller verwandeln können. Gaming ist bereits Alltagsrealität vieler Kinder und Jugendlicher. In den von Medienpädagog:innen der Agentur vomhörensehen konzipierten Workshops, kommen die Teilnehmer:innen spielerisch mit Elektrotechnik und technischem Gestalten in Berührung.

Anmeldung auf www.fr3iraum.de erforderlich.