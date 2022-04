Fr3iraum: Tag Tool

Die Stadtbibliothek Bremen lädt zur Workshopreihe für Kinder und Jugendliche: Ein Team aus Medienpädagog:innen, Journalist:innen und Künstler:innen hat dafür 30 spannende Workshops entwickelt.

Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung von Erfindergeist, kreativem Denken sowie der Ausbau von Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien. Unabhängig von Pandemie-Einschränkungen werden dabei digitale und analoge Formate in drei Lernräumen kombiniert: TagTool, Makey und Diskurs. Bis in den Herbst finden die Workshops in verschiedenen Bibliotheken und online statt.

In der Workshopreihe TagTool werden die Teilnehmer:innen ab 10 Jahren von den Lichtkünstler:innen von Urbanscreen unterstützt und lernen auf dem iPad digitales Zeichnen und Animieren. Anschließend gestaltet die Gruppe gemeinsam digitale Wandbilder. Comiczeichner:innen und Illustrator:innen wie Ayumi Yoshikawa, Johann Büsen, Jeff Hemmer oder Mario Ellert geben Einblicke in ihre Arbeit und begleiten die Kids bei ihren eigenen Projekten.

Anmeldung auf www.fr3iraum.de erforderlich.