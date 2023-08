Kinder fragen eine Bio-Bäuerin

× Erweitern © Privat

Eine Kuh gibt Milch – das weiß doch jedes Kind. Aber wie genau funktioniert eigentlich ein Milchkuhbetrieb? Das erfahren neugierige Jungen und Mädchen am Samstag im Universum® Bremen. Frauke Kaemena-Murken vom Biohof Kaemena, spezialisiert auf Milchviehhaltung und Speiseeisherstellung, ist zu Besuch und beantwortet Kinderfragen: Wie sieht der Alltag auf einem Bauernhof aus?

Welche Menge an Milch gibt eine Kuh pro Tag?

Wie oft isst Frauke Kaemena-Murken selbst das Eis aus eigener Herstellung? Und macht es ihr Spaß, Trecker zu fahren? Als gelernte Erzieherin und ausgebildete Bauernhofpädagogin gibt Frauke Kaemena-Murken einen spannenden und kindgerechten Einblick in die Landwirtschaft.

Der Nachmittag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Juhuuu, Besuch!“, bei der Menschen mit ungewöhnlichen Berufen in das Mitmachmuseum kommen und sich in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre den Kinderfragen stellen. Diese können auch bereits im Vorfeld mitgeteilt werden – ganz einfach als Text, Sprachnachricht oder Kurzvideo an die E-Mail-Adresse kinderfrage@universum-bremen.de oder über die Social-Media-Kanäle des Universum.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Universum-Ticket enthalten, eine vorherige Reservierung unter 0421-33 46-0 ist erforderlich.