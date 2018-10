Französisches Kinofrühstück

Das Kinofrühstück mit Märchenstunde und Filmvorführung richtet sich besonders an französisch-deutsch-sprachige Kinder zwischen 4 und 10 Jahren. Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Person.

10:30 - 13:30 Uhr: Französisches Frühstück

10:30 - 13:30 Uhr: Öffnungszeit der Mediathek

11 - 12 Uhr: Französische Märchenstunde für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren

13 Uhr: Good luck Algeria (OV) - Komödie, Farid Bentoumi, 2016, 90 Min.

Zum Film

Sam und Stéphane sind schon seit ihrer Kindheit miteinander befreundet. Sie haben sogar gemeinsam eine Firma gegründet und produzieren hochqualitative Schi. Doch eines Tages steht das Überleben der bisher so erfolgreichen Firma auf dem Spiel. Um das Unternehmen zu retten, hat Stéphane eine verrückte Idee: Sam soll versuchen sich für die olympischen Spiele zu qualifizieren und so auf der ganzen Welt Aufmerksamkeit für ihre Firma erregen. Er tritt für Algerien an, das Herkunftsland seines Vaters. Sam stellt sich der sportlichen Herausforderung, muss sich aber gleichzeitig mit seinen Wurzeln beschäftigen.