Beim Auswaschen der Wollspindel fällt die fleißige Marie in einen Brunnen, der sie auf magische Weise in ein Traumland führt. Dort trifft sie auf Frau Holle. Marie unterstützt sie bei ihrer Arbeit und schüttelt zum Beispiel im Winter kräftig die Betten, damit es auf der Erde schneit. Als Dank für ihre Dienste erhält Marie von Frau Holle einen Goldregen. Marie kehrt in ihr Dorf zurück und wird von allen bestaunt, aber niemand schenkt ihrer Geschichte Glauben, außer ihrer Schwester Luise, die sich immer auf die faule Haut legt. Luise ist neidisch auf Maries goldenes Kleid und springt in den Brunnen. Frau Holle gefällt Luises mürrische Art und Verhalten nicht und schickt sie nach Hause. Vorher erhält sie ihren gerechten Lohn.

D 2008, Regie: Bodo Fürneisen, mit Marianne Sägebrecht, Herbert Feuerstein, Lea Eisleb, 60 Min.